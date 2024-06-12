السيد الحكيم يبارك فوز منتخبنا الوطني على ضيفه الفيتنامي

2024-06-12 00:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، فوز منتخبنا الوطني على ضيفه الفيتنامي.وقال السيد الحكيم في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "مرة أخرى تكتحل عيوننا بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على ضيفه الفيتنامي ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس الأمم الآسيوية القادمتين، نبارك لشعبنا ولأسودنا الذين آلوا على أنفسهم رفع راية بلادهم خفاقة فلهم ألف تحية".