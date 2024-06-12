المندلاوي يبارك لمنتخبنا الوطني الفوز المستحق على فيتنام

2024-06-12 00:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، الفوز المستحق والثمين على نظيره المنتخب الفيتنامي.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نُبارك لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، الفوز المستحق والثمين على نظيره المنتخب الفيتنامي، والتأهل للأدوار النهائية من تصفيات كأس العالم."وأضاف: "كما نُشيد بعد سلسلة الانتصارات والتفرد بصدارة المجموعة وتحقيق العلامة الكاملة، بدور الجهاز الاداري و الفني وجهود اللاعبين ومؤازرة الجماهير في ملعب المباراة"، مؤكدا " دعمنا الكامل لهم، عبر تقديم كل الامكانيات المطلوبة لاستكمال مشوار التألق والتأهل بجدارة إلى بطولة كأس العالم".