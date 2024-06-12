2024-06-12 00:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الخارجية، أن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية عراقية تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، فيما أشارت إلى أن المعتدين على المطاعم، خارجون على القانون. وقالت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”: “تابعت وزارة الخارجية تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التي تضمنت معلومات غير دقيقة، حملت الحشد الشعبي مسؤولية أعمال تنتهتك الأمن في […]

ظهرت المقالة بغداد ترد على واشنطن: المعتدون على المطاعم لا يمثلون الحشد الشعبي.. مجاميع خارجة عن القانون أولاً على ايشان.