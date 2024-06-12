الولايات المتحدة "تدرس" رد حركة حماس على مقترح الهدنة في غزة

2024-06-12 00:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكد البيت الأبيض الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "تدرس" الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين إن واشنطن تلقت "الرد الذي سلمته حماس لقطر ومصر ونحن ندرسه راهنا".". في وقت سابق أفاد مصدر مطلع على المباحثات وكالة فرانس برس بأن رد حماس الثلاثاء على مقترح الهدنة الإسرائيلي في قطاع غزة يتضمن "تعديلات". وأوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المباحثات "تضمن الرد تعديلات على المقترح الإسرائيلي يشمل الجدول الزمني لوقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة" مضيفا أن المباحثات ستتواصل عبر الوسطاء