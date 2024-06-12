كاساس: سعيد بفوز المنتخب والوصول إلى النقطة 18

2024-06-12 01:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعرب مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، عن سعادته بفوز المنتخب على نظيره الفيتنامي والوصول الى النقطة 18 في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم.وعبر كاساس في المؤتمرُ الصحفيّ الذي عقده عقب نهاية مواجهةِ فيتنام (3/1) في المباراةِ التي احتضنها ملعبُ جذع النخلة في البصرة ، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، عن "سعادته وتهنئته للجماهير العراقيّة بعد أن جنى أسودُ الرافدين في مشوار التصفيات (١٨) نقطةً من أصل ست مبارياتٍ"، لافتا الى أن "المباراةُ كانت معقدةً في بدايتها بالرغم من الاستحواذ لكن في نهايتها تمكنا من إحراز الأهدافِ التي ساهمت بفوزنا اليوم".وأبدى كاساس، سعادته بمشاركة عددٍ من اللاعبين الجدد، وكانوا من ضمن المساهمين في الفوز بالمباريات الست، ومن المهم أن ألمسَ الحافزَ لدى معظم اللاعبين للمـشاركةِ في المباريات.وأشار كاساس إلى إنه "ليس من السهل اللعب في مثل هكذا درجاتِ حرارة مرتفعةٍ، وإن المنافسَ يلعب بأسلوبٍ دفاعي، والأهم هو أننا تمكنا من إحراز نقاط المباراة، ويفترض أن نتحدثَ عن التهنئة بالتأهل بعد فوزنا أكثر من أن نتحدثَ عن النقد !".وأضاف : "فكرنا الخططيّ هو الأسلوب الهجومي دائماً، حتى عندما واجهنا اليابان كنا نلعب بالطريقةِ نفسها، وإننا نحاول أن تكون صبغتنا هجوميةً، ولكن أحياناً بعض المباريات وحسب ظروفها، قد تجبرك بأن تدافع أمام المنافسين، وسوف نستمر على هذا النهج حتى في المرحلة المُقبلة".من جانبه، أعرب لاعبُ المنتخب الوطنيّ علي جاسم في المؤتمر الصحفيّ الذي عقدَ بعد نهاية مواجهة العراق وفيتنام (3-1) عن فرحته بتحقيق العلامةِ الكاملة في مشوار التصفيات، وإنه إلى جانب زملائه يسعى لتَحقيقِ حلم الجماهير العراقيّة بالوصول إلى كأس العالم.وأضاف أفضلُ لاعب في المباراة فيما يتعلق بالمرحلةِ المُقبلة: إن الطموحَ يعتلينا من أجل الوصول إلى أبعد نقطة، وأن نكون يداً واحدةً من أجل التأهل إلى كأس العالم.