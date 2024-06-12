كاساس: أنا سعيد

2024-06-12 01:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وعبّر مدرب المنتخب العراق لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، عن سعادته بعد أن جنى أسودُ الرافدين في مشوار التصفيات 18 نقطةً من أصل ست مبارياتٍ، بعد الفوز على فيتنام بثلاثة أهداف لهدف، في المباراةِ التي احتضنها ملعبُ جذع النخلة في البصرة.

وقال كاساس في المؤتمرُ الصحفيّ الخاص عقب المباراة: "المواجهة كانت معقدةً في بدايتها بالرغم من الاستحواذ لكن في نهايتها تمكنا من إحراز الأهدافِ التي ساهمت بفوزنا".

وأبدى كاساس سعادته بمشاركة عددٍ من اللاعبين الجدد، وكانوا من ضمن المساهمين في الفوز بالمباريات الست، "ومن المهم أن ألمسَ الحافزَ لدى معظم اللاعبين للمـشاركةِ في المباريات" يقول كاساس.

وأشار: "ليس من السهل اللعب في مثل هكذا درجاتِ حرارة مرتفعةٍ، وإن المنافسَ يلعب بأسلوبٍ دفاعي، والأهم هو أننا تمكنا من إحراز نقاط المباراة، ويفترض أن نتحدثَ عن التهنئة بالتأهل بعد فوزنا أكثر من أن نتحدثَ عن النقد".

وأضاف: "فكرنا الخططيّ هو الأسلوب الهجومي دائماً، حتى عندما واجهنا اليابان كنا نلعب بالطريقةِ نفسها، وإننا نحاول أن تكون صبغتنا هجوميةً، ولكن أحياناً بعض المباريات وحسب ظروفها، قد تجبرك بأن تدافع أمام المنافسين، وسوف نستمر على هذا النهج حتى في المرحلة المُقبلة".

وسيجري الاتحاد الاسيوي يوم 27 من الشهر الجاري قرعة لـ18 منتخب تاهلت الى الادوار النهائية يتم تقسيمها الى ثلاثة مجاميع لخوض المنافسات المؤهلة لكاس العالم.