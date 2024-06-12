بغداد تتدخل وتوفد لجنة تحقيقية لأهم معابر العراق الشرقية بعد اعتصام "اليوم الواحد"

2024-06-12 01:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، بوصول لجنة حكومي لتقصي الحقائق قادمة من بغداد لأهم معابر العراق الشرقية في محافظة ديالى.

وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد يوم واحد على وقفة احتجاجية لسائقي الشاحنات وممثلي شركات التخليص الكمركي قرب معبر المنذرية الحدودي شرق العراق، وصلت لجنة حكومية لتقصي الحقائق للوقوف على طبيعة طلبات المتظاهرين والتي حددت في ثلاثة ملفات رئيسية ابرزها احتكار المعاملات من قبل شركتين".

وأضاف، إن "اللجنة ستجري تقيمًا للأوضاع ولقاء بعض المتظاهرين وتقديم تقرير تفصيلي للجهات ذات العلاقة في بغداد من أجل اتخاذ القرارات كما تمت مفاتحة قيادة عمليات ديالى لتأمين طريق بعقوبة – خانقين الاستراتيجي لمنع أي تهديدات او مضايقات من قبل الجماعات الخارجة عن القانون".

وأشار المصدر الى أن "هناك أوامر عليا بتسهيل عمل سائقي الشاحنات ومعالجة أي سلبية في معبر المنذرية وإعطاء رسائل طمأنة بان الطريق سيكون اكثر امانًا وإن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي أفعال خارجة عن القانون".

يذكر ان العشرات من سائقي الشاحنات تظاهروا واقاموا سرداق اعتصام قرب معبر المنذرية الحدودي في ديالى، يوم امس الاثنين، بسبب تعرض بعضهم الى تهديدات من قبل جماعات خارجة عن القانون. حسب قولهم.