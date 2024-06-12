ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن الطلب

2024-06-12 07:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، وسط آراء متفائلة بشأن الطلب العالمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأوبك، مدعومة ببيانات صناعية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.45 بالمئة، إلى 82.29 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 78.36 دولارا.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميا من تقدير سابق قدره 900 ألف برميل يوميا، في حين أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لعام 2024 لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط، مستشهدة بالتوقعات. للسفر والسياحة في النصف الثاني.

وتراجعت الأسعار أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن قالت أوبك وحلفاؤها إنهم سيتخلصون تدريجيا من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.428 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يونيو، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وكان الانخفاض أكبر مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.

ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية للحكومة الأمريكية، في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والذي سيتم إصداره قبل الجرس يوم الأربعاء، وإعلان سياسة البنك المركزي الأمريكي، المقرر صدوره في وقت لاحق من نفس اليوم.