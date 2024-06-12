توقعات زيادة الطلب تدفع اسعار النفط للارتفاع

2024-06-12 09:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، مدعومة بتوقعات متفائلة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن زيادة الطلب.

وبحلول الساعة 0016 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، بما يعادل 0.1%، إلى 82.04 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2% لتبلغ 78.10 دولار.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميا مقارنة بالتقدير السابق البالغ 900 ألف برميل، في حين أبقت أوبك على توقعاتها لعام 2024 بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على الخام.

المصدر: وكالات