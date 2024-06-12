انطلاق عملية امنية واسعة في مناطق حزام بغداد

2024-06-12 09:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، عن انطلاق عملية امنية واسعة في مناطق حزام العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة، السابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية شرعت بتنفيذ عمليات أمنية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح".

وأضافت، أن "العملية شملت مناطق (بزايز العبيد، عكاشات، شاخة/٥، السعيدات، حي القادسية، الشعار، الغريباويين، الفداغة، الرعاط، السعدان، فزع الشنيتر، الجهيم، البو عيسى، الفلوجيين، كرطان البو عباس، الجنابيين، البو يونس، العبايچي، بستان التميمي، الغزيلية، الخزنة) شمال وجنوب العاصمة بغداد".

وأشارت الى أن "العملية الأمنية جاءت لتعزيز الأمن والإستقرار وفرض سلطة القانون للحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".



