ارتفاع خامي البصرة بالتزامن مع صعود النفط عالميا

2024-06-12 09:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.59 دولار ليصل الى 79.62 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.59 دولارا ليصل الى 82.47 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط وسط آراء متفائلة بشأن الطلب العالمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأوبك، مدعومة ببيانات صناعية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.