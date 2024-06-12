وزير الصحة: مركز الكندي لغسيل الكلى أنشئ خلال فترة قياسية

2024-06-12 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، أن مركز الكندي لغسيل الكلى أنشئ خلال فترة قياسية، فيما أشار الى الاستمرار بتقديم الخدمات الخاصة في مجال أمراض الكلى.

وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "‏ضمن سياسة وزارة الصحة بتقديم الخدمات للشعب العراقي وبالأخص في مجال أمراض الكلى، افتتحنا اليوم مركز الكندي لغسيل الكلى"، مبيناً أن "المركز جديد ويحتوي على 81 سريراً لتقديم الخدمة إلى 308 مرضى".

وأضاف أن "المركز يشمل أسرة لتلقي غسيل الكلى ومختبراً وأجهزة إشعاعية بالإضافة إلى صيدلية وتواجد الأطباء والكوادر التمريضية وهي نقلة أخرى للخدمات التخصصية"، لافتا الى أنه "كان هناك مركز ‏قديم وتحول إلى مركز حديث تم بناؤه خلال فترة قياسية".

وأكد "المضي بتقديم الخدمات وتحسين نوعيتها لأبناء شعبنا".

يذكر أن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي افتتح، اليوم الأربعاء، مركز غسيل الكلى في مستشفى الكندي التعليمي.