الأنواء الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

2024-06-12 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأضاف ان "الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأشار إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً حار، ولا تغير في درجات الحرارة".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحوا حار، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً".