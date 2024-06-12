بعد متاجرتهم بـ 13 قطعة اثرية.. الاستخبارات تطيح بـ 5 تجار اثار في بابل

2024-06-12 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، الاطاحة بخمسة متهمين بتجارة القطع الاثرية في محافظة بابل.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بابل تواصل متابعتها الخارجين عن القانون والمتاجرين بالاثار العراقية ومن خلال تكثيفها الجهود استخبرت عن نية مجموعة من الاشخاص بيع قطع اثرية ثمينة".

وأضافت أنه "على الفور تم استحصال الموافقات القضائية الاصولية وتشكيل فريق عمل استخباري وبكمين محكم تم القبض على خمسة متهمين بحوزتهم 12 قطع اثرية مصنوعة من الذهب وجرة واحدة اثرية" .

وتابعت الوكالة أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمواد التي يشتبه بها اثرية وإحالة المتهمين الى الجهات المعنية استعدادا لمثولهم امام القضاء".