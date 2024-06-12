2024-06-12 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

توعَّدت وزارة الداخليَّة من يمتلكون الأسلحة الثقيلة ويرفضون تسليمها إلى وزارة الداخليَّة بعقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبّد. وبينما تستمر الوزارة بتنفيذ خطتها لمكافحة السلاح المنتشر في المجتمع، عبر فتح بوابات شراء السلاح من المواطنين لغاية نهاية العام الحالي 2024، أكدت أنَّ مطلع العام المقبل 2025 سيشهد توثيق بنك المعلومات الخاص بالحملة لكشف الحساب بالسلاح […]

ظهرت المقالة الداخلية لمن يرفض تسليم أسلحته الثقيلة: المؤبد بانتظاركم أولاً على ايشان.