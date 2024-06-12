2024-06-12 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية وصول 1.547.295 حاجا خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حتى نهاية يوم الاثنين. وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 1.483.312 حاجا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 59.273 حاجا، وقدم 4.710 حجاج عبر المنافذ البحرية. وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير […]

ظهرت المقالة السعودية تعلن عدد الحجاج الواصلين إلى المملكة أولاً على ايشان.