2024-06-12 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار عن اهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة قاربت من 50 درجة مئوية .وذكر بيان للمديرية تابعته شبكة اخبار الناصرية ان فرع كهرباء ذي قار يدعو الى ترشيد استهلاك التيار الكهربائي خلال الايام الحالية مع ارتفاع...

The post مع ارتفاع درجات الحرارة توزيع كهرباء ذي قار تدعو الى الترشيد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.