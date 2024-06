بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.. إنشاء موقع للزراعة الحديثة في ذي قار

2024-06-12 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية : أعلنت مديرية زراعة ذي قار، اليوم الثلاثاء، إنشاء موقع للزراعة الحديثة (الاكوابونيك)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.وذكرت المديرية في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أنه “بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي موقعا ارشاديا للزراعة الحديثة ( الاكوابونيك) باستخدام نظام الهيدروبونيك والذي يعتبر أحد فروع الزراعة المائية”، مبينة...

