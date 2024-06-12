اليوم.. انطلاق منافسات الجولة التاسعة والعشرين لدوري محترفي كرة الصالات

2024-06-12 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لدوري محترفي كرة الصالات، بإقامة مباراة واحدة تجمع بين المصافي خامس الترتيب ونظيره الشباب البصري الثالث عشر في قاعة الشباب، وسيكون فريق الحشد الشعبي في حالة انتظار لهذه الجولة.

ويطمح لاعبو المصافي إلى مواصلة صحوتهم المتأخرة بتحقيق انتصار جديد يعزّزون من خلاله موقعهم في سلم الترتيب ويقربهم من فرق المربع الذهبي.

في المقابل يأمل أبناء البصرة تعويض تعثرهم في الجولة الماضية بتعادلهم أمام آليات الشرطة وخطف فوز مهم يبعدهم عن مناطق الهبوط.