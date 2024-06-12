السليمانية.. وفاة عامل باندلاع حريق إثر انفجار منظومة غاز داخل بناية تجارية (صور)

2024-06-12 11:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شاهد عيان، يوم الأربعاء، باندلاع حريق في إحدى البنايات التجارية في مدينة السليمانية بسبب انفجار منظومة غاز، مما أدى الى وفاة عامل.

وقال الشاهد لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع عند الساعة الـ9 و20 دقيقة صباحاً في حي (آشاتي) بالسليمانية"، موضحاً أنه "كان بسبب إجراء عمليات صيانة في خزان لزيت الغاز و المخصص لتشغيل المولدة الرئيسية للبناية كون البناية جديدة ولم يصلها التيار الكهربائي لغاية الآن".

واوضح ان "أسطوانة غاز موجودة في أعلى البناية، انفجرت مما أدى إلى وفاة العامل الذي كان ينوي إجراء صيانة لخزان زيت الغاز ونقله الى الطب العدلي بعد وصول فرق الدفاع المدني بوقت قياسي لمكان الحادث".

وبين الشاهد أن "فرق الدفاع المدني استخدمت آليات خاصة لإجراء الاخلاء واطفاء النار من أعلى البناية بعد أن قامت أجهزتها ومنسوبو المرور والشرطة بقطع الطرق المؤدية لمكان الحادث".