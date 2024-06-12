عمليات بغداد تطيح بعصابة "الكرخي" المختصة "بالقتل والتسليب" في الحسينية

2024-06-12 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، القبض على عصابة "الكرخي" للقتل والتسليب والسطو المسلح في أحد أحياء منطقة الحسينية شمالي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قطعاتها من الفرقة (الخامسة) شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها وبإسناد من الوكالات والأجهزة الاستخبارية، نفذت عملية إعتقال لأفراد عصابة للقتل والتسليب والسطو المسلح مكونة من ثلاثة متهمين، بعد محاولتهم قتل أحد المواطنين في حي (مسقط) ضمن قضاء الحسينية".

وأضافت، أنه "بعد جمع وتدقيق المعلومات عن العصابة من قبل فريق عمل مشترك بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة تم نصب كمين محكم لمحل تواجدهم في حي (السكلات) ضمن قضاء الحسينية".

وأشارت الى ان "القوة الأمنية تمكنت من اعتقال اثنين من أفراد العصابة الملقبين (هوبي والكرخي) وبدلالة المتهم الكرخي تم الاستدلال على مكان تواجد المتهم الثالث والقاء القبض عليه"، مبينة انه "تم ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة وأجهزة تعاطيها بالإضافة الى أسلحة ورمانة يدوية والدراجات النارية التي يستخدمونها بتنفيذ جرائمهم".



