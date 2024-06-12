القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في بغداد وكركوك

2024-06-12 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في محافظتي بغداد وكركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري تمكنت من تنفيذ عملية أمنية ناجحة جاءت وفق مذكرات قبض قضائية واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تم القاء القبض خلالها على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قرية (عيصلانة) بقضاء الحويجة في كركوك".

واضافت ان "قوة من اللواء الـ20 الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية مع مفرزة من استخبارات اللواء القت القبض على متهم مطلوب بقضايا الإرهاب في منطقة (الشاعورة) ببغداد".

وبينت الوزارة انه "تم إحالتة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".