باتصال هاتفي.. الصدر يشكر رئيس الجمهورية للمصادقة على عطلة "عيد الغدير"

2024-06-12 11:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقدم زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، بالشكر الى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد لمصادقته على عطلة "عيد الغدير".

وقال مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر اجرى اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد".

وأضاف أن "الصدر تقدم بالشكر لرئيس الجمهورية لمصادقته على عطلة عيد الغدير".

يذكر ان رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد، صادق يوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، على قانون العطلات الرسمية لجمهورية العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الرئيس عبداللطيف جمال رشيد، صادق على قانون العطلات الرسمية لجمهورية العراق".



