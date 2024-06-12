2024-06-12 11:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، تسجيل قرابة 14 ألف دعوى عنف أُسري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المتحدث الرسمي باسم الوزارة و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، مع مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري اللواء عدنان حمود في النادي الترفيهي لوزارة الداخلية في العاصمة بغداد.

وقال العميد ميري خلال المؤتمر، إنه قد "سجلنا خلال فترة الأول من شهر كانون الثاني/يناير ولغاية الأول من شهر أيار/مايو من العام 2024 أكثر من 13 الفاً و857 دعوى عنف أسري"، مردفا بالقول إن "هذه مجرد تسجيل دعاوى قسم منها صحيحة والقسم الآخر كيدي، والقسم الثالث كفالات، والأخير إجراءات".

وأوضح "أي أن قرابة 14 ألف دعوى مسجلة خلال 5 أشهر كان أعلاها العنف البدني"، مضيفا "كان لدينا 3 آلاف و 101 دعوى أُخلي سبيلهم بكفالة، وكذلك لدينا محكومون من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وهي 100 حكم بعد إدانتهم بجرائم العنف الأسري، والمفرج عنهم 1196 شخصا، وكذلك الصلح والتراضي 4400، وتحت الاجراء 1500 ، وعدد المراجعات 3550 مراجعة".

تتمة..