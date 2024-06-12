غدا. انطلاق الدوري الممتاز التأهيلي لدوري نجوم العراق

2024-06-12 12:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق غدا الجمعة مباريات الجولة الأولى للأدوار النهائية لمنافسات الدوري الممتاز التأهيلية لدوري نجوم العراق للموسم المقبل 2024-2025.

وتشارك في هذه المرحلة 8 أندية تأهلت للأدوار الحاسمة، حيث ستتنافس على بطاقتي الصعود لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتقام الجولة الأولى من الأدوار النهائية في الساعة 4:45 عصرا، حيث يستضيف فريق الناصرية فريق الرمادي، ويواجه فريق الكرمة فريق الجولان، بينما يلاعب فريق ديالى فريق المصافي، ويستضيف فريق بيشمركة السليمانية فريق الاتصالات.

وقد قسمت الفرق الثمانية على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى فرق الناصرية والجولان والرمادي والكرمة، بينما تضم المجموعة الثانية فرق ديالى وبيشمركة السليمانية ومصافي الوسط والاتصالات.

وسيخوض بطل كل مجموعة المباراة النهائية لتحديد بطل الدوري، حيث سيصعد الفريقان معا إلى منافسات دوري نجوم العراق للموسم المقبل..