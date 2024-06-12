2024-06-12 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن المالي مصطفى حنتوش، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، عن سبب لجوء العراقيين إلى شراء سبائك الذهب بكثرة خلال الفترة الحالية.

وقال حنتوش في حديث لـ "بغداد اليوم " انه "في الاونة الأخيرة ازداد الطلب بشكل كبير على شراء سبائك الذهب من قبل المواطنين خاصة أصحاب الأموال الكبيرة، فهم اصبحوا يدخرون تلك الأموال من خلال هذه السبائك بدل من ايداع أموالهم في المصارف".

وبين ان "سبب لجوء المواطنين إلى شراء سبائك الذهب لادخار أموالهم نتيجة ضعف النظام المصرفي وعدم الثقة بهذا النظام والخشية على أموالهم بسبب العقوبات الأمريكية ولهذا نرى الغالبية من العراقيين يتوجهون نحو السبائك الذهبية خاصة في ظل ارتفاع اسعار المعدن الأصفر وثبات هذا السعر وعدم تذبذبه مثل الدولار".

ومنذ منتصف كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه أمام الدولار الأمريكي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1300 دينارا.

ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.

ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.

وشهدت احتياطيات العراق من الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير 2024، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنّ العراق قد رفع حيازته من المعدن النفيس بمقدار 3.079 طن، ليصل الإجمالي إلى 145.661 طن.

وتُشير هذه الزيادة إلى استمرار استراتيجية العراق في تنويع احتياطياته الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.

وتأتي هذه الخطوة من قبل العراق في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعاً في أسعار الذهب، حيث وصل السعر إلى أعلى مستوى له في تاريخه الشهر الماضي فوق 2400 دولار للأونصة.

وتعزز عديد من العوامل المتزامنة المستويات القياسية للذهب، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، وفي ضوء حالة "عدم اليقين" التي تلف الاقتصاد العالمي، وبما يدعم الاتجاه نحو المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي في مواجهة تقلبات الأسواق والسيناريوهات الوخيمة التي تفرض نفسها على المشهد.

ويُعدّ العراق من بين الدول التي تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات الذهب في المنطقة العربية، حيث يحتل المرتبة الرابعة بعد المملكة العربية السعودية والجزائر والمغرب.