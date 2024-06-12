السيتي يمنح الضوء الأخضر لبرشلونة في انتقال احد نجومه

2024-06-12 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، ان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يطمح لانتقال لاعبه كانسيلو و اعارته مجددا الى برشلونة الاسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "مانشستر سيتي منفتح على التفاوض مع برشلونة بشأن جواو كانسيلو"، مبينة ان الأخير "يريد الاستمرار في برشلونة، ومانشستر سيتي على استعداد لتسهيل خروجه، في انتظار التوصل لاتفاق، رغم أن الأمر لن يكون سهلا".

وأضافت أن "إدارة النادي الإنكليزي، أبلغت خورخي مينديز، وكيل كانسيلو، استعدادها للتوصل إلى اتفاق يقضي بصفقة انتقال نهائي وليس إعارة جديدة، خاصة وأن اللاعب لديه عروض أخرى بالفعل".

ويمتد عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي، حتى صيف 2027، وهناك صعوبة في عودته لملعب الاتحاد مرة أخرى، في ظل تدهور علاقته بالمدرب بيب غوارديولا.

وكان كانسيلو قد لعب بقميص برشلونة خلال الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، وهناك رغبة مشتركة بينه وبين النادي الكتالوني لاستمرار التجربة.

وكان برشلونة يطمح في تجديد إعارة اللاعب، خاصة وأن النادي يعاني من أزمة مالية، قد تمنعه من الشراء النهائي.

المصدر: وكالات