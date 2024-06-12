السجن خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية في الديوانية

2024-06-12 12:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات القادسية، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية في الديوانية.

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان وبالإشتراك مع متهمين أخرين قام بتخريب وثقب الأنبوب النفطي بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه لاصحاب المولدات"، لافتا إلى أنه "قام بانشاء معمل بلوك لغرض التمويه على عملية التهريب".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/ أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وبدلالة المواد 132 / 1 و47 و48 و49 من قانون العقوبات".