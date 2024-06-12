خانقين.. الإطاحة بـ3 تجار مخدرات بينهم منتسبان بالجيش والبيشمركة

2024-06-12 12:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 3 تجار مخدرات بينهم منتسبان في الجيش العراقي والبيشمركة بقضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دوريات مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القت القبض على تاجر مخدرات يعمل منتسباً في الجيش اثناء تمتعه بالاستراحة في قضاء خانقين وتم ضبط بحوزته ( 1 كيلو و250 غرام من مادة الترياك المخدرة)".

وفي السياق، اشار المصدر الى "القاء القبض على تاجرين اثنين آخرين خلال الساعات الماضية بينهم عنصر في البيشمركة بحوزتهما 1 كغم من الكريستال بقضاء خانقين ايضا".