2024-06-12 12:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وصلت العديد من القوافل لذوي ضحايا مجزرة “سبايكر” من محافظة ذي قار الى صلاح الدين اليوم الأربعاء لاحياء الذكرى السنوية العاشرة للجريمة النكراء التي راح ضحيتها المئات من الشهداء من محافظة ذي قار .انتهى.

