بروفايل حافظ الدروبي المعلم الأول للفن التشكيلي العراقي

2024-06-12 12:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

ارتبط اسم الرسام الرائد حافظ الدروبي بمدينة بغداد حتى لقب برسام المدينة وهو الفنان الذي ولد عام 1914وتوفي عام 1991وعرف بلوحاته التكعيبية ويعتبر من المؤسسين الأوائل للفن التشكيلي في العراق. برز فنه ابتداء من عام 1931 وبرز كمؤسس اول للمرسم الحر في العراق واسس مع الفنان جواد سليم وعبد القادر الرسام وفائق حسن اول منظمة فنية باسم(أصدقاء الفن). وبقي سائرا في طريق التأسيس حيث ترأس جماعة (الانطباعيين العراقيين) التي شكلها في عام1953 الطابع المديني اضفى على لوحاته الهدوء ونقل عالم الفرح التي كانت تتسم بها أيامه في بغداد ابان طبيعة المجتمع العراقي في تلك الحقبة. ولادته وأثرها في فنه ولد