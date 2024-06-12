2024-06-12 12:18:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الأربعاء، استهداف هدف حيوي في إيلات “ام الرشراش” المحتلة. وذكر بيان للمقاومة: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليـوم الأربعاء الموافق 12 / 6 / 2024 […]

ظهرت المقالة المقاومة العراقية تعلن استهداف “إيلات” الإسرائيلية مجددا أولاً على ايشان.