2024-06-12 12:18:06 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة. وذكر بيان للهيئة، أن “طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية”. وأضاف ان “الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن […]

ظهرت المقالة طقس العراق: الحرارة تستمر بالارتفاع حتى الأحد المقبل أولاً على ايشان.