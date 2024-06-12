الجنائية المركزية: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية

2024-06-12 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية في محافظة ميسان.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المدان مع متهمين آخرين نفذ جريمة الدكة العشائرية عن طريق تفجير عبوة صوتية على ثلاثة منازل".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132 من قانون العقوبات".