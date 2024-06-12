2024-06-12 12:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، أن العراق لا يزال يحتل المرتبة الرابعة عربيا في “عمالة الأطفال”. وقال الغراوي، في بيان إن “اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هو يوم دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها. وتُقام هذه الاحتفالية في يوم 12 […]

ظهرت المقالة مركز حقوقي: العراق لا يزال بالمرتبة الرابعة في عمالة الأطفال أولاً على ايشان.