2024-06-12

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الحكومة المحلية في ذي قار اليوم ان اعداد المفقودين من شهداء سبايكر بلغ 98 مفقودا وهو اعلى من بين محافظات العراق ، مطالبا بالإسراع حسم ملف المفقودين من مجزرة سبايكرة .وقال مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى علي مهدي عجيل لشبكة اخبار الناصرية، “تمر علينا اليوم...

