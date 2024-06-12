وفد العمليات المشتركة يناقش 5 ملفات في ديالى أبرزها الحدود و "الجسر المثير للجدل"

2024-06-12 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، بأن وفدا من قيادة العمليات المشتركة سيناقش 5 ملفات هامة في محافظة ديالى ابرزها الحدود المشتركة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" وفدًا من العمليات المشتركة برئاسة تائب قائد العمليات الفريق اول ركن قيس المحمداوي وصل الى مقر عمليات ديالى لعقد اجتماعات امنية مع القيادات في الجيش والشرطة وباقي التشكيلات الساندة".

وأضاف، ان" الوفد سيناقش 5 ملفات أمنية هامة ابرزها تأمين الحدود المشتركة مع المحافظات المجاورة وتعزيز أمن محيط المدن والقرى المحررة والإسراع بإجراءات إعادة فتح جسر الطارمية ونشر مرابطات لمنع أي خروقات بالاضافة الى تسريع إجراءات نقل الملف الأمني لوزارة الداخلية وفق التعليمات المعتمدة.

وأشار المصدر الى ان" الوفد سيحدد خطة الفصل الثاني من 2024 في قواطع ديالى وماهي الأولويات في المشهد الأمني بشكل عام واهمية تعزيز المكاسب الأمنية من خلال انهاء ما تبقى من خلايا داعش".

ونظم العشرات من السكان جنوب غربي ديالى، يوم السبت (1 حزيران 2024)، تظاهرة رفضا لفتح الجسر الرابط مع قضاء الطارمية الكائن في أطراف العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "العشرات من أهالي ناحية جديدة الشط ، خرجوا بتظاهرة رافضة لإعادة فتح الجسر الرابط بين مناطقهم وقضاء الطارمية".

وأضاف المصدر، أن "رفض أهالي جديدة الشط لإعادة فتح الجسر لدواع أمنية وللمطالبة بتطهير بساتين الطارمية بشكل نهائي قبل فتح الجسر الرابط بين المنطقتين".

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة ديالى، بتهيئة الجسر الرابط بين قضاء الطارمية وناحية جديدة الشط تمهيدا لافتتاحه بعد أكثر من عقد ونصف على اغلاقه.