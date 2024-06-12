الجنائية المركزية: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية في ميسان

2024-06-12 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان اقدم على ارتكاب جريمة الدكة العشائرية في محافظة ميسان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان مع متهمين اخرين نفذ جريمة الدكة العشائرية عن طريق تفجير عبوة صوتية على ثلاثة منازل".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132 من قانون العقوبات".