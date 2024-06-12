2024-06-12 13:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت حالة قتل في إحدى أحياء السليمانية دون معرفة التفاصيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية سركوت أحمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "ظهر اليوم أُبلغنا بحالة قتل رجل عن طريق ابنه في إحدى أحياء السليمانية".

وأضاف أن مفارز قوات الشرطة توجهت لمكان الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة، والقبض على المتهم دون ذكر التفاصيل.

في غضون ذلك توفيت اليوم الأربعاء تلك المرأة التي اتهمت زوجها بإضرام النار بجسدها، وذلك بعد مكوثها عدة ايام بالمستشفى جراء الحروق التي أصيبت بها.

وتوفيت "آڤان جزا جوهر" التي تبلغ من العمر 17 عاما متأثرة بالحروق التي أُصيب بها والتي تُقدر بأكثر من 80 بالمئة من جسدها.

وأقدم رجل قبل أيام قلائل على إضرام النار بجسد زوجته الحامل داخل حمام المنزل وذلك في مدينة السليمانية، وفقا لما أدلى به والدها من معلومات.

والد المرأة ويُدعى جزا جوهر قال لعدد من وسائل الإعلام، إن زوج ابنته احرقها لعدم رضاها على أن يتزوج عليها امرأة أخرى.

وقالت الزوجة لوسائل الإعلام، إن زوجها قام بسكب مادة النفط عليها داخل حمام المنزل وأضرم النار بجسدها.

وعزت سبب قيام الزوج بفعلته إلى رغبته في الزواج من امرأة ثانية، لكنها رفضت.

وكانت المرأة التي لم يتجاوز عمرها 20 عاما حاملاً بتوأم وقت وقوع الحادث، وهي الآن ترقد بالمستشفى مصابة بحروق بنسبة 85٪.

بدورها نفت أُسرة الرجل الزوج الاتهامات كافة التي وجهها له حموه، وابنته، مدعية أن زوجة ابنهم هي من أحرقت نفسها بقصد الانتحار.