جنايات الانبار: السجن عشر سنوات بحق مدير تقاعد صلاح الدين السابق

2024-06-12 13:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير تقاعد صلاح الدين السابق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق مدير تقاعد صلاح الدين السابق عن جريمة تزوير اعداد كبيرة من المعاملات التقاعدية لاعضاء مجالس محلية واقضية ونواحي صلاح الدين إضافة الى قيامه بإنجاز المعاملات التقاعدية الخاصة بضحايا الإرهاب في احدى الدور السكنية في بغداد مع متهمين اخرين مقابل مبالغ مالية".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و 49 منه".



