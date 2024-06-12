2024-06-12 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أرسل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفداً حكومياً وأمنياً لحضور مجلس عزاء الشيخ رشاش الإمارة في البصرة.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أرسل وفداً حكومياً وأمنياً برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون العشائر الشيخ محمد العريبي لحضور مجلس عزاء الشيخ رشاش الإمارة في البصرة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء اتصل بذوي الفقيد هاتفياً وقدم التعازي لهم".

يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدم، التعازي برحيل الشيخ رشاش جياد الإمارة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعبّر عن بالغ الحزن والأسى برحيل الشيخ رشاش جياد الإمارة، الوجيه البارز والشخصية الاجتماعية في محافظة البصرة".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء يُعرب عن عميق التعازي والمواساة، لأسرة الفقيد وعشيرته الكريمة ومحبيه، مبتهلاً إلى الباري عز وجل، أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، إنّا لله وإنا إليه راجعون".