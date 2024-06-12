معمل سمنت القائم: إنتاجنا الشهري يصل إلى 90 ألف طن

2024-06-12 13:54:01 - المصدر: واع

الأنبار -واع-أحمد الدليمي

أعلنت محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، أن إنتاجه الشهري يصل الى 90 ألف طن شهرياً، فيما أشار الى تحقيق طاقة تعاقدية بإنتاج 850 ألف طن سنوياً.

وقال مدير معمل سمنت القائم عجيل غربي جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معمل سمنت القائم يعد من المعامل الحيوية والمهمة في العراق من حيث الجودة، إلا أنه تعرض الى أعمال تخريب وتدمير خلال سيطرة المجاميع الإرهابية على أغلب مدن الأنبار، إذ بلغت نسبة الأضرار فيه أكثر من 75 بالمئة؜ إضافة الى تضرر محطات وحدات التوليد".

وأضاف أن "شركة الميسره لصناعة السمنت باشرت عبر إبرام عقد شراكة مع الشركة العامة للسمنت العراقية، إعادة إعمار وتأهيل المعمل بالكامل ونصب محطة توليد مؤلفة من أربع وحدات بطاقه إجماليه تبلغ 30 ميغاواط، وكذلك تقديم أفضل الخدمات وتبديل جميع الأجهزة التي تخص البنى التحتية التي دمرت بالكاملة حيث بلغت نسبة الخسائر أكثر من 50 مليون دولار".

وتابع جاسم أن "المعمل يعمل بخط إنتاجي واحد إذ يتم إنتاج مايقارب (80 الى 90) ألف طن شهرياً، ويعمل الان ضمن الطاقة التصميمية"، لافتا الى أن "المعمل حقق طاقة تعاقدية التي تعتبر الطاقة التصميمية للمعمل بإنتاج حوالي 850 ألف طن سنوياً من السمنت المقاوم".

وفي شأن بعض المعوقات التي تواجه المعمل أوضح جاسم، أن "هناك بعض الصعوبات التي تواجه المعمل، منها قرار وزارة النفط بإيقاف قطع وتجهيز النفط الأسود بحجة تجهيز المعمل بالغاز الجاف، إلا أن محطات التوليد تعمل على النفط الأسود حصراً ولا يوجد ربط مع الشبكة الوطنية للكهرباء وبالتالي سيتوقف المعمل بسبب هذا الإجراء وبشكل كامل"، موضحاً أن "وزارة الصناعة المتمثلة بالشركة العامة للسمنت العراقية وضمن بنود العقد تقوم باستحصال الموافقات الأصولية من وزارة النفط لحصص الوقود (زيت الوقود والنفط الأسود والغاز الجاف والكاز) بكميات كثيرة تكفي يومياً أو شهرياً لتشغيل المعمل بالطاقات الإنتاجية المتعاقد عليها".

وأكد أن "المعمل يعتمد على محطات التوليد الأربع التي تستهلك شهرياً بحدود 5 ملايين لتر نفط أسود، لكن وزارة النفط اتخذت قراراً بإيقافه".

ودعا مدير المعمل "رئيس الوزراء والجهات المعنية الى التدخل الفوري وإلغاء قرار إيقاف قطع حصص النفط المقررة للمعمل، لتلافي توقفه عن العمل"، موضحاً أن "المعمل لديه محطات توليد تعمل على زيت الوقود حصراً وتستهلك بحدود من أربعة الى خمسة ملايين لتر شهرياً ويعمل الفرن على زيت الوقود والغاز الجاف مجتمعاً أو منفرداً".