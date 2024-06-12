البنك المركزي العراقي يبيع 280 مليون دولار في مزاد اليوم

2024-06-12 13:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأربعاء، أكثر من 280 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 280 مليوناً، و112 ألفاً، و 118 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 256 مليوناً، و202 ألف، و 188 دولاراً، مرتفعة بنسبة 91% عن المبيعات النقدية البالغة 23 مليوناً و910 آلاف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 100 شركة.