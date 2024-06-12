مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام على طاولة وزيرة الهجرة و رئيس ديوان الرقابة المالية

2024-06-12 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي عمار صبحي خلف، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، مواضيع تتعلق بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ايفان جابرو التقت رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي عمار صبحي خلف في مقر الديوان بالعاصمة بغداد، بحضور الوكيل كريم النوري ومدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير".

وأضافت، أن "اللقاء ناقش عدة مواضيع تتعلق باستمارة الموقف الفصلي لمكافحة الفساد والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحفاظ على المال العام".

وأعربت وزيرة الهجرة بحسب البيان عن "شكرها وتقديرها للجهود التي يبذلها ديوان الرقابة المالية في عمله من خلال متابعة مؤسسات الدولة وخاصة عمل وزارة الهجرة والمهجرين".

من جهته، أثنى رئيس ديوان الرقابة المالية وفق البيان على "الجهود التي تبذلها الوزيرة بشكل خاص وكوادر الوزارة بشكل عام لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".