السجن 10 سنوات بحق مدير تقاعد صلاح الدين السابق

2024-06-12 14:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير تقاعد صلاح الدين السابق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق مدير تقاعد صلاح الدين السابق عن جريمة تزييف أعداد كبيرة من المعاملات التقاعدية لاعضاء مجالس محلية واقضية ونواحي صلاح الدين إضافة الى قيامه بإنجاز المعاملات التقاعدية الخاصة بضحايا الإرهاب في احدى الدور السكنية في بغداد مع متهمين آخرين مقابل مبالغ مالية".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".