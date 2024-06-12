2024-06-12 14:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، القبض على 14 تاجر مخدرات في محافظات بغداد وبابل وديالى ونينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها الميدانية تمكنت من الإطاحة بـ(14) مطلوباً للقضاء بتهم تجارة وترويج ونقل المواد المخدرة من بينهم امرأتين في محافظات (بغداد وبابل وديالى ونينوى)".

وأضافت، انه "ضبط بحوزتهم بالجرم المشهود مواد مخدرة مختلفة وأدوات تستخدم في التعاطي".

وبينت، ان "المطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28 مخدرات)"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية".