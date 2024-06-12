العراق يؤكد التزامه بتخفيضات إنتاج النفط وتعويض الفائض

2024-06-12 14:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، التزامها بتقليص إنتاج النفط بموجب اتفاقية إعلان التعاون (DoC).

وأوضحت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن التقديرات تشير إلى زيادة في الإنتاج خلال شهر مايو/ آيار بمقدار 203 الاف برميل فوق الحصة المقررة، مع التأكيد على جاهزية العراق لتعويض أي زيادة في الإنتاج منذ بداية عام 2024.

وبحسب البيان، سيظل العراق يحافظ على مستوى الإنتاج المطلوب بواقع 4 ملايين برميل يومياً خلال الأشهر القادمة، مع التزامه بتعويض أي زيادة في الإنتاج خلال فترة التعويض حتى نهاية سبتمبر/ ايلول 2025.