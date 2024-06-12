2024-06-12 15:00:07 - المصدر: منصة إيشان

مع بدء امتحانات الصف السادس إعدادي، التي انطلقت يوم السبت الماضي، اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات لمنع تسريب الأسئلة، ومنع طرق الغش المختلفة في القاعات الامتحانية، بينها قطع شبكة الإنترنت في البلاد لمدة ساعتين، من الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة، كذلك استخدام أجهزة لكشف ترددات سماعات الغش الشائعة منذ سنوات. والغش باستخدام السماعات، يتطلب […]

ظهرت المقالة “ست سارة” تبيع أسئلة قبل ساعات من امتحان السادس والتربية تنفي: “لا يوجد تسريب” أولاً على ايشان.