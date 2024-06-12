2024-06-12 15:00:07 - المصدر: منصة إيشان

عزت لجنة الطاقة النيابيَّة زيادة ساعات قطع الطاقة الكهربائيَّة في بغداد والمحافظات إلى أسباب فنيَّة، منها كثرة الأحمال والاستهلاك المفرط يقابلها ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، في حين أشارت إلى أنه لا توجد مشكلة في تزويد الغاز من إيران. وقال عضو لجنة الطاقة النيابية داخل راضي، في تصريح صحفي، إنَّ “اللجنة تابعت […]

ظهرت المقالة الطاقة النيابية: الاستهلاك المفرط وارتفاع الحرارة سبب انقطاع الكهرباء وليس الغاز الإيراني أولاً على ايشان.