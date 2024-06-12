2024-06-12 15:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات الانبار حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير تقاعد صلاح الدين السابق. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة أصدرت حكمها بحق مدير تقاعد صلاح الدين السابق عن جريمة تزوير اعداد كبيرة من المعاملات التقاعدية لاعضاء مجالس محلية واقضية ونواحي صلاح الدين إضافة الى قيامه بإنجاز المعاملات التقاعدية الخاصة بضحايا الإرهاب […]

ظهرت المقالة التزوير يرسل مدير تقاعد صلاح الدين السابق إلى السجن 10 سنوات أولاً على ايشان.